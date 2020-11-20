Новый лидер Молдовы против силового возврата Приднестровья: Только мирное решение

Избранного президента соседней страны Майю Санду спросили, видит ли она возможность военного решения ситуации с сепаратистским регионом

Избранный президент Молдовы Майя Санду против силового варианта возврата неподконтрольной территории Приднестровья, который в конце лета 2020 года избрал Азербайджан в ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом она сообщила в интервью Европравде.

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Санду верит, что "однажды появится геополитическая возможность" для воссоединения Молдовы, и властям страны нужно быть готовым к появлению этой возможности.

"Но в любом случае это должно быть мирное решение... которое подходит всем Молдове", – подчеркнула она.

Она считает, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове и согласованный "со всеми политическими силами и с обществом". Санду говорит, что понимает – это очень непростая задача, "но простого решения здесь нет".

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На уточняющий вопрос, считает ли она Приднестровья оккупированной территорией, избранный президент страны ответила: "Приднестровье – это регион, который откололся, куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть".

"И да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и через поставки бесплатного газа, и многими другими способами", – резюмировала она.

В 2018 году действующий президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что Крым "принадлежит России".

По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы: она набрала 57,75% голосов, у Додона – 42,25%.

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Евгений Пилипенко

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