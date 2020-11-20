Санду: Украине может понадобиться опыт Молдовы по Приднестровью

Политическое решение конфликта в Приднестровье должно включать вывод войск России из региона, говорит избранный президент Молдовы Санду

Украине может понадобиться опыт Молдовы по ситуации в регионе Приднестровья, который с 1990-х голов неподконтролен Кишиневу. Об этом заявила в интервью Европейской правде избранный президент Молдовы Майя Санду.

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"Например то, что Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации<...>И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода, – ред.) в действиях по Донбассу", – объяснила она.

При этом Санду признала, что Молдова подписала более 300 документов, связанных с решением конфликта, но пока ни к чему не пришла. Она подчеркнула, что Молдова не может прийти к политическому решению конфликта самостоятельно, так как Россия является частью переговорного процесса.

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Санду добавила, что еще не знает, каким должен быть статус Приднестровья, но она выступает против федерализации страны. Избранный президент Молдовы считает, что формат решения конфликта "должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы".

Говоря об оккупированном Россией Крыме, Санду заявила, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины и будет говорить точно так же после вступлений в должность.

СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва ни тогда, ни в 2014-м не взяла сепаратистский регион в свой состав. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты, несмотря на решения властей Молдовы о незаконности их пребывания и призывы ООН и ОБСЕ вывести войска.

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Марк Сировой

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