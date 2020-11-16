"Вмешательство Запада". Додон поздравил Санду и заявил, что будет оспаривать результаты

Действующий президент страны призвал граждан не выходить на улицы

Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил Майю Санду с "предварительной" победой на выборах и заявил, что будет оспаривать результаты голосования из-за "беспрецедентных нарушений, которых не было ни на одной избирательной кампании". Об этом он сообщил во время брифинга.

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Додон заявил о "подвозе и подкупе избирателей в странах Европейского союза", а также "прямом вмешательстве" западных лидеров в избирательный процесс в стране.

Он отметил, что жителям Приднестровья было отказано в участии в голосовании.

По словам Додона, он обязан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов.

"Я не призываю никого выходить на улицы. Нам не нужна сейчас дестабилизация ситуации, она и так не простая. Но законные этапы ЦИК – суд – апелляционная палата – конституционный суд нужно пройти для того, чтобы люди знали, что нельзя так издеваться над нашими гражданами", – отметил Додон.

13 ноября 2016 года во втором туре выборов президента Молдовы Санду проиграла пророссийскому Додону: примерно 45% против 55%. Она заявила о фальсификации результатов.

В 2018 году Додон заявлял, что Крым "принадлежит России".

1 ноября в Молдове завершилось голосование на президентских выборах. Во второй тур вышли Додон и Санду.

По итогам второго тура Санду – новый президент страны. Она набрала 57,75% голосов, у Додона – 42,25%.

16 ноября президент Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах.

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Станислав Стороженко

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