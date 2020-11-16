Кулеба о президенте Санду: Она никогда не делала заявлений, неприемлемых для Украины

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове

Избранный президент Молдовы Майя Санду, в отличие от действующего президента Игоря Додона, никогда не делала заявлений, неприемлемых для Украины. Потому наша страна будет активно с ней сотрудничать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия не наращивала влияние в ней, считает Кулеба.

Он отметил, что партия Додона продолжает сохранять большое количество мест в парламенте страны, а также влияние на политический процесс. В этом случае Молдова, по словам Кулебы, будет балансировать.

"Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами", – подитожил министр.

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Станислав Стороженко

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