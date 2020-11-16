Кулеба о президенте Санду: Она никогда не делала заявлений, неприемлемых для Украины
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове
Избранный президент Молдовы Майя Санду, в отличие от действующего президента Игоря Додона, никогда не делала заявлений, неприемлемых для Украины. Потому наша страна будет активно с ней сотрудничать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия не наращивала влияние в ней, считает Кулеба.
Он отметил, что партия Додона продолжает сохранять большое количество мест в парламенте страны, а также влияние на политический процесс. В этом случае Молдова, по словам Кулебы, будет балансировать.
"Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами", – подитожил министр.
- В 2018 году Додон заявлял, что Крым "принадлежит России".
- По итогам второго тура Санду – новый президент страны. Она набрала 57,75% голосов, у Додона – 42,25%.
- 16 ноября президент Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах.
- Додон также поздравил Санду, но заявил, что будет оспаривать результаты голосования из-за "беспрецедентных нарушений, которых не было ни на одной избирательной кампании".
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