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"Путь к процветанию в будущем". В ЕС отреагировали на победу Санду в Молдове

16.11.2020, 13:42
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

В ЕС приветствуют Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы и обещают поддержку в борьбе с коррупцией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Майю Санду с победой на прошедших вчера, 15 ноября, президентских выборах в Молдове. Об этом она сообщила в Twitter.

"Поздравляю Майю Санду! Ваша победа – это четкий запрос на борьбу с коррупцией и восстановления уважения к верховенству права. Это путь к процветанию в будущем", – отметила Ляйен.

По ее словам, ЕС готов поддержать Молдову.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также поздравил Санду с победой.

"Поздравляем Майю Санду с победой на выборах. Народ Молдовы четко выбрал курс, для которого приоритетами будут правосудия, реальная борьба с коррупцией и более справедливое общество. ЕС готов усилить наше тесное партнерство", – подчеркнул он.

Подсчитано 100% протоколов, за Санду отдали голосов 57,75% избирателей (943 486 голосов) против 42,25% (690 141) у Додона.

Явка составила 52,78% (1 650 131 проголосовавших). Больше всего пришедших на выборы – в категории 56-70 лет (почти 32%), далее картина по избирателям такая: 41-55 лет – 24,8%, 26-40 лет – 24,6%, >71 года – 10,3%, 18-25 лет – 8,4%.

  • 13 ноября 2016 года во втором туре выборов президента Молдовы Санду проиграла пророссийскому Додону: примерно 45% против 55%. Она заявила о фальсификации результатов.
  • В 2018 году Додон заявлял, что Крым "принадлежит России".

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Арина Толина
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