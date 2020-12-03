Парламент Молдовы сократил полномочия Санду. Она назвала это попыткой захвата власти

Парламент Молдовы принял решение о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента страны. Об этом сообщает newsmaker.md.

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Избранный глава государства Майя Санду ранее заявляла, что таким образом правящее большинство парламента в лице Партии социалистов, а также партии Шор хотят отменить результаты выборов. Комментируя проект закона, она отмечала, что он является "попыткой государственного переворота".

"Этот законопроект – это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти", – говорила Санду.

Закон был принят во втором чтении голосами 51 депутата из партий социалистов и Шор.

Против решения о выводе СИБ из подчинения президента высказались депутаты партии Действие и справедливость, блока ACUM, Демпартии и группы Pro Moldova.

СПРАВКА. Всего в парламенте Молдовы 101 депутат. Партия социалистов имеет наибольшее наибольшее представительство в нем – 37 депутатов. В 2011—2016 годах политсилу возглавлял действующий президент Всего в парламенте Молдовы 101 депутат. Партия социалистов имеет наибольшее наибольшее представительство в нем – 37 депутатов. В 2011—2016 годах политсилу возглавлял действующий президент Игорь Додон

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Станислав Стороженко

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