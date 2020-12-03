Парламент Молдовы сократил полномочия Санду. Она назвала это попыткой захвата власти
Парламент Молдовы принял решение о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента страны. Об этом сообщает newsmaker.md.
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Избранный глава государства Майя Санду ранее заявляла, что таким образом правящее большинство парламента в лице Партии социалистов, а также партии Шор хотят отменить результаты выборов. Комментируя проект закона, она отмечала, что он является "попыткой государственного переворота".
"Этот законопроект – это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти", – говорила Санду.
Закон был принят во втором чтении голосами 51 депутата из партий социалистов и Шор.
Против решения о выводе СИБ из подчинения президента высказались депутаты партии Действие и справедливость, блока ACUM, Демпартии и группы Pro Moldova.
- По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент страны. Она набрала 57,75% голосов, у Додона – 42,25%.
- 16 ноября президент Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах.
- Додон также поздравил Санду, но заявил, что будет оспаривать результаты голосования из-за "беспрецедентных нарушений, которых не было ни на одной избирательной кампании".
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