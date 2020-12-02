Избранный президент Молдовы заявила о "попытке захвата власти" в стране

Избранный президент Молдовы Майя Санду призвала граждан выйти на протест. По ее словам, из-под ее контроля хотят вывести Службу информации и безопасности (СИБ), что, по мнению Санду, равносильно захвату власти. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, сообщает NewsMaker.

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Депутаты Партии социалистов (лидер – действующий президент Игорь Додон) и левой популистской партии "Шор" зарегистрировали законопроект, которым СИБ предлагается вывести из-под подчинения президента.

"Это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть. ...Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", – сказала Санду.

Она призвала граждан выйти на протест 3 декабря перед зданием парламента.

Избранный президент считает, что правящее большинство хочет урезать те полномочия, которые позволили бы ей "начать наводить порядок в стране".

Вадим Ребрина

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