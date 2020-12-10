Конституционный суд Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента

Конституционный суд Молдовы утвердил победу Майи Санду на выборах президента страны. Об этом сообщает NewsMaker.

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Адвокат президента Молдовы Игоря Додона Николай Фомов предлагал перенести заседание, поскольку по одной из жалоб Додона нет окончательного решения суда. Но судьи КС отклонили его ходатайство.

Прпедставительница Санду Олеся Стамате рассказала о множестве нарушений, которые фиксировал избирательный штаб Санду, включая подвоз избирателей и использование админресурса.

Фомов заявил, что штаб Санду "манипулииовал общественным мнением", чтобы навредить Додону. Также он утверждал, что в поддержку Санду высказались президент и премьер Румынии, хотя это запрещено избирательным законодательством.

Судьи КС совещались два часа, после чего утвердили мандат Санду. Председатель КС Доминика Маноле подчеркнула, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Инаугурация Санду пройдет 24 декабря.

По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона – 42,25%.

30 ноября Санду заявила, что российские войска должны быть выведены из неподконтрольного Кишиневу Приднестровья. В Кремле начали угрожать "дестабилизацией".

Подконтрольные Додону депутаты пытались отобрать часть полномочий у Санду, но Конституционный суд Молдовы приостановил действие проголосованных депутатами поправок. Однако, вопреки решению суда, Додон их промульгировал (обнародовал – подписал). Эксперты говорят, что в законодательстве Молдовы нет процедуры, которая прописывает действия президента, если закон приостановлен решением КС.

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Денис Юдин

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