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Ситуация в Молдове. Додон игнорирует решение КС, Санду предъявила ультиматум правительству

08.12.2020, 19:46
Ситуация в Молдове. Додон игнорирует решение КС, Санду предъявила ультиматум правительству - Фото
Игорь Додон (фото - ЕРА)

Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал закон о переходе Службы информации и безопасности в подчинение парламента из подчинения главы страны. Об этом сообщает publica.md

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Таким образом, Додон проигнорировал решение Конституционного суда Молдовы о приостановке данного решения, сообщает издание. Тот приостановил действие принятых парламентом поправок до тех пор, пока судьи не примут окончательное решение. 

Избранный президент Майя Санду заявила, что хочет отставки действующего правительства страны, а также премьер-министра государства Иона Кику. По ее словам, если правительство Молдовы не уйдет в отставку в ближайшие дни, то партия Действие и солидарность выдвинет им вотум недоверия.

Ранее она говорила, что хочет добиться новых выборов в парламент и "самый короткий путь к этой цели" – отставка правительства. 

Станислав Стороженко
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