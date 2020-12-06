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В Молдове прошел митинг: тысячи людей протестовали против правительства и Додона

06.12.2020, 15:53
В Молдове прошел митинг: тысячи людей протестовали против правительства и Додона - Фото
Майя Санду на протесте в Молдове (Фото - EPA - Dumitru Doru)

В столице Молдовы тысячи людей выходили на протест против правительства и требовали досрочных выборов в парламент. Об этом сообщает Newsmaked.md

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Организаторы заявляют, что на протест вышли 50 000 человек. Полицейские пока не предоставили данных о кол-ве участников акции. Протестующие скандировали "Досрочные выборы!" и "Долой Додона!".

К протестующим выходила избранный президент страны Майя Санду, заявив, что действующий глава государства Игорь Додон пытается поджечь страну.

"Он (Додон – ред.) пытается сделать жизнь людей еще сложнее. Так он хочет отомстить людям, потому что они не проголосовали за него. Так он пытается держаться за власть, чтобы он и его друзья могли и дальше безнаказанно воровать. Это большинство в спешке принимает законы, нарушая Конституцию и все нормы. Это – законы против граждан", – заявила Санду. 

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Владислав Сердюк
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