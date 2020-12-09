"Перезагрузка отношений". Кулеба едет в Молдову на встречу с Санду

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит 9-10 декабря Молдову, где проведет встречу с избранной президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Отмечается, что визит подтвердит готовность сторон к "перезагрузке двусторонних отношений" по итогам недавних президентских выборов в Молдове.

Кроме встречи с Санду, Кулеба также должен встретиться с главой МИД Молдовы Аурелио Чокоем.

Планируется, что во время визита будут обсуждаться темы взаимной поддержки территориальной целостности и суверенитета, региональной безопасности, усиления взаимодействия в международных организациях и развития экономического сотрудничества.

По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона – 42,25%.

30 ноября Санду заявила, что российские войска должны быть выведены из неподконтрольного Кишиневу Приднестровья. В Кремле начали угрожать "дестабилизацией".

Подконтрольные Додону депутаты пытались отобрать часть полномочий у Санду, но Конституционный суд Молдовы приостановил действие проголосованных депутатами поправок. Однако, вопреки решению суда, Додон их промульгировал (обнародовал – подписал). Эксперты говорят, что в законодательстве Молдовы нет процедуры, которая прописывает действия президента, если закон приостановлен решением КС.

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Марк Сировой

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