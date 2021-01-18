Труханов впервые провел совещание на украинском и призвал чиновников следовать его примеру

Мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня призвал местных чиновников придерживаться статьи 30 закона "Об обеспечении функционирование украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 января. Об этом этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба города.

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"Я прошу обратить на это внимание всех заместителей, всех руководителей департаментов и управлений. Брать своих сотрудников и проводить с ними разъяснения этого пункта закона", – сказал Труханов.

Он добавил, что при необходимости нужно организовать совершенствование навыков украинского языка среди чиновников.

Думская отмечает, что сам Труханов ранее использовал украинский язык только на протокольных мероприятиях и при зачитывании официальных документов – сегодня же он впервые провел на нем аппаратное совещание.

Несмотря на это, одесский мэр заявил, что со временем власти Одессы, "администрации городов Украины" и депутаты Верховной Рады будут работать над законодательством так, чтобы с уважением относится к "региональным особенностям" страны.

4 декабря прошлого года Одесский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка.

С 16 января вступила в силу норма закона о языке, согласно которой сфера обслуживания должна быть на государственном языке.

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Станислав Стороженко

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