UA

Труханов впервые провел совещание на украинском и призвал чиновников следовать его примеру

18.01.2021, 18:47
Труханов впервые провел совещание на украинском и призвал чиновников следовать его примеру - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня призвал местных чиновников придерживаться статьи 30 закона "Об обеспечении функционирование украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 января. Об этом этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба города.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Я прошу обратить на это внимание всех заместителей, всех руководителей департаментов и управлений. Брать своих сотрудников и проводить с ними разъяснения этого пункта закона", – сказал Труханов.

Он добавил, что при необходимости нужно организовать совершенствование навыков украинского языка среди чиновников.  

Думская отмечает, что сам Труханов ранее использовал украинский язык только на протокольных мероприятиях и при зачитывании официальных документов – сегодня же он впервые провел на нем аппаратное совещание. 

Несмотря на это, одесский мэр заявил, что со временем власти Одессы, "администрации городов Украины" и депутаты Верховной Рады будут работать над законодательством так, чтобы с уважением относится к "региональным особенностям" страны. 

Читайте также: С 16 января обслуживание должно быть на украинском языке: что делать в случае отказа

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
одесса геннадий труханов украинский язык совещание

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Погружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю

СпецпроектПогружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю
 