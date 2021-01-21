На Донбассе погиб военный, стреляли снайперы боевиков

Сегодня, 21 января, на Донбассе от пули снайпера боевиков гибридной армии России погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook Командование морской пехоты ВМС ВСУ.

Как отмечается, боевики открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", – говорится в сообщении.

О гибели военного также написали в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"Подразделения морской пехоты дали адекватный ответ для принуждения подразделений оккупационных войск к прекращению огня", – говорится в Facebook бригады.

Вчера, 20 января, новая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет.

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Наталия Медведева

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