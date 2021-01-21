UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе погиб военный, стреляли снайперы боевиков

21.01.2021, 22:39
На Донбассе погиб военный, стреляли снайперы боевиков - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 21 января, на Донбассе от пули снайпера боевиков гибридной армии России погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook Командование морской пехоты ВМС ВСУ.

Как отмечается, боевики открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", – говорится в сообщении.

О гибели военного также написали в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"Подразделения морской пехоты дали адекватный ответ для принуждения подразделений оккупационных войск к прекращению огня", – говорится в Facebook бригады.

  • Вчера, 20 января, новая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет.

Читайте также: 100 героев обороны Донецкого аэропорта. Генштаб показал павших в ДАП воинов – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Донбасс потери

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 