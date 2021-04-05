Языковой омбудсмен раскритиковал заявление Мендель об "украинском русском языке"

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что не разделяет мнение пресс-секретаря Офиса президента Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка" и считает его "не имеющим никаких перспектив". Об этом Креминь сказал в эфире телеканала Прямой.

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"Когда она (Мендель, – ред.) сказала об одном из вариантов, это никоим образом не совпадает с понятием кодификации украинского языка", – сказал Креминь. По его словам, понятие кодификации языка лучше всего растолковал бывший научный руководитель Мендель профессор Юрий Ковалив.

"После проведенных консультаций с Национальной академией наук могу признать одно: кодификатором русского языка в мире является РФ, поэтому понятие кодификации русского языка в Украине невозможно", – подчеркнул омбудсмен.

Справка. Кодификация языка — упорядочение норм языка и их письменная фиксация в справочниках, словарях, грамматиках и т.д.

Он отметил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, и необходимо обеспечить его функционирование именно в этом статусе, имплементируя закон о языке.

"Я никоим образом не разделяю таких заявлений и считаю их не имеющими никаких перспектив. Хочу добавить, что статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным в Украине является украинский", – отметил Креминь.

Уполномоченный считает, что вопрос языка в Украине нужно закрыть раз и навсегда.

"У нас есть закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, есть система образования, есть государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, у нас есть внешние угрозы, на которые нужно обращать внимание", – сказал омбудсмен.

Вадим Ребрина

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