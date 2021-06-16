Эстония с 2035-го не даст денег на русский в школах, "притеснять русскоязычных" не будут
После 2035 года детские сады и школы с обучением на русском языке перестанут получать госсредства. Об этом премьер страны Кая Каллас заявила ERR.
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Она напомнила, что программа развития эстонского языка предусматривает переход на эстоноязычное образование не позднее 2035 года, но отметила, что "ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с ней".
"Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Знание своих корней, своего родного языка – все это останется", – пообещала Каллас.
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По ее словам, образование на эстонском обеспечит интеграцию детей и молодежи в эстонскую культуру и систему ценностей, а также даст всем равные возможности участвовать в общественной и трудовой жизни.
"Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", – объяснила глава эстонского правительства.
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