Эстония с 2035-го не даст денег на русский в школах, "притеснять русскоязычных" не будут

После 2035 года детские сады и школы с обучением на русском языке перестанут получать госсредства. Об этом премьер страны Кая Каллас заявила ERR.

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Она напомнила, что программа развития эстонского языка предусматривает переход на эстоноязычное образование не позднее 2035 года, но отметила, что "ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с ней".

"Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Знание своих корней, своего родного языка – все это останется", – пообещала Каллас.

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По ее словам, образование на эстонском обеспечит интеграцию детей и молодежи в эстонскую культуру и систему ценностей, а также даст всем равные возможности участвовать в общественной и трудовой жизни.

"Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", – объяснила глава эстонского правительства.

В апреле 2019 года в Украине приняли закон о госязыке, он вступил в силу летом того же года. За год до этого РФ просила "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине.

С 16 января 2021-го в силе статья этого закона, по которой в сфере услуг продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом.

21 января в Молдове признали незаконным особый статус русского языка.

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Евгений Пилипенко

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