Министр культуры: Не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
20.04.2021, 11:00
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Министр культуры Александр Ткаченко "не совсем" понимает, что такое "украинский русский" язык, о котором ранее говорили глава МВД Арсен Аваков и пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Об этом Ткаченко заявил в интервью РБК-Украина.
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"Я приверженец "мягкой украинизации". "Украинский русский язык" – я, честно говоря, не совсем понимаю, что это такое, потому что нет такой дефиниции", – заявил Ткаченко.
По словам Ткаченко, украинский язык крайне важен для идентификации украинцев, "потому что на украинском языке можно создавать украинские нарративы".
В то же время Ткаченко подчеркнул, что не стоит отталкивать часть русскоязычного населения, которая считает себя патриотами.
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