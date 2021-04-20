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Эстония тверда как скала в поддержке Украины – премьер страны

20.04.2021, 09:08
Эстония тверда как скала в поддержке Украины – премьер страны - Фото
Кая Каллас (фото - ЕРА)

Эстония тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы применить все необходимые меры для сдерживания России, которая стянула войска к границам Украины. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, ее слова приводит сайт правительства страны.

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Она призвала РФ воздерживаться от любой эскалации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, а также придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе по контролю вооружений.

"Эстония тверда как скала в поддержке суверенитета Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнула Каллас.

Вчера глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен не ждать нового вторжения войск России в Украину, чтобы отреагировать на него пост-фактум, а должен направить Кремлю "ясный, жесткий и быстрый" сигнал: если переступите красные линии, мы введем секторальные санкции.

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Евгений Пилипенко
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