Эстония тверда как скала в поддержке Украины – премьер страны
Эстония тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы применить все необходимые меры для сдерживания России, которая стянула войска к границам Украины. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, ее слова приводит сайт правительства страны.
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Она призвала РФ воздерживаться от любой эскалации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, а также придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе по контролю вооружений.
"Эстония тверда как скала в поддержке суверенитета Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнула Каллас.
Вчера глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен не ждать нового вторжения войск России в Украину, чтобы отреагировать на него пост-фактум, а должен направить Кремлю "ясный, жесткий и быстрый" сигнал: если переступите красные линии, мы введем секторальные санкции.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Банковая не исключает вторжения. Глава МИД Кулеба предложил ЕС пошагово угомонять РФ.
- Экс-посол ФРГ в РФ о том, рискнет ли Путин войной: "Ущерб для РФ будет огромным". А экс-посол США в Украине считает, что "путинская публика не оценит, когда из Украины поедут мешки с трупами военных РФ".
- 15 апреля Ландсбергис с коллегами из других стран Балтии посетил Киев в жесте поддержки Украины. Ранее он заявил, что "Литва не бросает друзей в беде".
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