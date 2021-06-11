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В Латвии арестован депутат Сейма по подозрению в шпионаже в пользу России

11.06.2021, 22:20
В Латвии арестован депутат Сейма по подозрению в шпионаже в пользу России - Фото
Янис Адамсонс (Фото: Flickr/Saeima)

Сегодня, 11 июня, суд в Риге избрал заключение под стражу мерой пресечения для депутата латвийского Сейма, бывшего главы МВД Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает LSM.

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Латвийская служба госбезопасности подозревает Адамсонса по 40 эпизодам. Депутат отрицает обвинения.

Как отмечается, в офисе и в доме подозреваемого правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли большое количество носителей информации и документов.

Сообщается, что вместе и Адамсонсом арестован еще один человек.

В прошлом Адамсонс был офицером погранслужбы СССР, и много лет получает военную пенсию из России. Он временно отказывался от нее, поскольку служил в вооруженных силах Латвии, а позже был министром внутренних дел Латвии. Но, покинув исполнительную власть, он снова стал получать российскую пенсию.

  • 10 июня Сейм Латвии согласился на арест депутата партии Согласие Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

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Наталия Медведева
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Латвия шпионаж Янис Адамсонс
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