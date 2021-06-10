Подозревают в шпионаже на Россию. Сейм Латвии дал согласие на арест депутата
Сейм Латвии согласился на арест депутата партии Согласие Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает LSM.
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Решение дать согласие на обыск по месту проживания Адамсонса, его задержание, арест и применение других мер безопасности поддержали 69 депутатов Сейма, пятеро проголосовали против, четверо воздержались.
По информации Латвийского телевидения, Адамсонса подозревают в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Он не имел доступа к гостайне, но якобы передавал российским спецслужбам информацию о бюджете армии, военных закупках и сведения после посещения границы с РФ.
Председатель комиссии Сейма по нацбезопасности Марис Кучинскис заявил, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, которые показывают оправданность подозрений.
Адамсонс отрицает обвинения.
В прошлом Адамсонс был офицером погранслужбы СССР, и много лет получает военную пенсию из России. Он временно отказывался от нее, поскольку служил в вооруженных силах Латвии, а позже был главой МВД Латвии. Но, покинув исполнительную власть, он снова стал получать российскую пенсию.
- В марте 2021 года за шпионаж в пользу России были арестованы сотрудники военной разведки Болгарии.
- 17 мая в Польше был задержан подозреваемый в шпионаже на Россию.
- Сегодня, 10 июня, стало известно о задержании в Польше еще одного подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
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