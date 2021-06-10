В Польше задержан шпион российских спецслужб. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Польше 31 мая 2021 года был арестован предполагаемый шпион российских спецслужб. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национальной прокуратуры Польши.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Януш Н. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности, суд арестовал подозреваемого на три месяца.
Задержанному предъявлено обвинение в шпионаже в пользу спецслужб России против Польши, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Во время обысков по месту жительства Януша Н. и в офисах связанных лиц были обнаружены более 300 000 злотых (2,2 млн грн) и большое количество носителей информации.
Следствие считает, что подозреваемый по заказу российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе – работающими в Европарламенте. Его деятельность была частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, уверено следствие.
Польские правоохранители считают, что задержанный связан с другим подозреваемым в шпионаже на Россию, который был арестован 17 мая.
Ранее Януш Н. имел отношение к партии Смена, которую считали связанной с российскими спецслужбами, сообщает TVP.
- В марте 2021 года за шпионаж в пользу России были арестованы сотрудники военной разведки Болгарии.
Читайте также: Шпионский скандал в Болгарии. Как Москва завербовала сразу целую семью и следила за НАТО
Комментарии