В Польше задержан шпион российских спецслужб. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше 31 мая 2021 года был арестован предполагаемый шпион российских спецслужб. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национальной прокуратуры Польши.

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Януш Н. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности, суд арестовал подозреваемого на три месяца.

Задержанному предъявлено обвинение в шпионаже в пользу спецслужб России против Польши, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время обысков по месту жительства Януша Н. и в офисах связанных лиц были обнаружены более 300 000 злотых (2,2 млн грн) и большое количество носителей информации.

Следствие считает, что подозреваемый по заказу российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе – работающими в Европарламенте. Его деятельность была частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, уверено следствие.

Польские правоохранители считают, что задержанный связан с другим подозреваемым в шпионаже на Россию, который был арестован 17 мая.

Ранее Януш Н. имел отношение к партии Смена, которую считали связанной с российскими спецслужбами, сообщает TVP.

В марте 2021 года за шпионаж в пользу России были арестованы сотрудники военной разведки Болгарии.

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Денис Юдин

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