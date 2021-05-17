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В Польше задержан шпион российских спецслужб

17.05.2021, 12:50
В Польше задержан шпион российских спецслужб - Фото
Фото: ЕРА

В Польше задержали польского гражданина, подозреваемого в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

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5 мая сотрудники ABW задержали 43-летнего мужчину: он якобы передавал спецслужбам РФ информацию о военных организациях Польши и о гражданах страны.

Задержанный признал себя виновным. Суд избрал ему меру пресечения – трехмесячный арест.

В нескольких местах были проведены обыски, допрошен ряд свидетелей. 

В ABW подчеркнули, что значительная часть материалов расследования засекречена.

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Оксана Житнюк
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польша спецслужбы РФ ABW агентура шпионаж
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