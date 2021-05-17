В Польше задержан шпион российских спецслужб
17.05.2021, 12:50
Фото: ЕРА
В Польше задержали польского гражданина, подозреваемого в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).
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5 мая сотрудники ABW задержали 43-летнего мужчину: он якобы передавал спецслужбам РФ информацию о военных организациях Польши и о гражданах страны.
Задержанный признал себя виновным. Суд избрал ему меру пресечения – трехмесячный арест.
В нескольких местах были проведены обыски, допрошен ряд свидетелей.
В ABW подчеркнули, что значительная часть материалов расследования засекречена.
- 19 марта 2021 года в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России.
- 20 марта Bellingcat опубликовали расследование, в котором рассказали, как группа российских шпионов попала на территорию ЕС и, вероятно, организовала взрыв на складах во Врбетице.
- 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России.
- 28 апреля прокуратура Болгарии заявила, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ.
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