Польша открыла границы для туристов из Украины, но есть требования
Польша открыла границы для туристов из Украины, однако есть требования, чтобы не проходить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Очень хорошая новость, которую все ждали. С 9 сентября граждан Украины добавили в категорию лиц, которым разрешен въезд в Польшу. В том числе с целью туризма", – заявил Кулеба.
По слова главы МИД, от обязательства проходить карантин после пересечения границы Польши освобождены туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы от коронавируса.
На портале МИД TripAdvisor указано, что не проходить карантин могут вакцинированные зарегистрированными в Европейском Союзе вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. В списке нет китайской вакцины CoronaVac, которую используют в Украине.
Кулеба же добавил, что для украинцев при разных условиях открыты границы 133 стран мира.
"Где-то надо предъявить документы о прохождении полного круса вакцинации от COVID-19. Где-то достаточно негативных результатов ПЦР-теста или теста на антиген", – добавил он, призвав проверять условия въезда на сайте TripAdvisor.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, все используемые в стране вакцины одобрены ВОЗ для экстренного применения.
- После полной иммунизации можно получить распечатанное международное свидетельство о вакцинации и два электронных COVID-сертификата в приложении Дія: международный и внутренний.
- Международный COVID-сертификат в Дія признается в Европейском Союзе. Иммунизация используемыми в Украине вакцинами позволяет путешествовать в десятки стран мира.
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