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Польша открыла границы для туристов из Украины, но есть требования

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 11:43
Польша открыла границы для туристов из Украины, но есть требования - Фото
Иллюстративное фото: hrk.aero

Польша открыла границы для туристов из Украины, однако есть требования, чтобы не проходить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Очень хорошая новость, которую все ждали. С 9 сентября граждан Украины добавили в категорию лиц, которым разрешен въезд в Польшу. В том числе с целью туризма", – заявил Кулеба.

По слова главы МИД, от обязательства проходить карантин после пересечения границы Польши освобождены туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы от коронавируса.

На портале МИД TripAdvisor указано, что не проходить карантин могут вакцинированные зарегистрированными в Европейском Союзе вакцинами –  Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. В списке нет китайской вакцины CoronaVac, которую используют в Украине.

Кулеба же добавил, что для украинцев при разных условиях открыты границы 133 стран мира.

"Где-то надо предъявить документы о прохождении полного круса вакцинации от COVID-19. Где-то достаточно негативных результатов ПЦР-теста или теста на антиген", – добавил он, призвав проверять условия въезда на сайте TripAdvisor.

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Марк Сировой
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польша границы туризм коронавирус вакцина дмитрий кулеба
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