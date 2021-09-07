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Через полгода после вакцинации можно будет сгенерировать новый COVID-сертификат – Лапий

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 08:16
Через полгода после вакцинации можно будет сгенерировать новый COVID-сертификат – Лапий - Фото
COVID-сертификат и глава Минцифры Михаил Федоров (скриншот из видеозаписи)

По истечению полугодичного срока действия сертификата о вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 в приложении Дія можно будет получить новый сертификат. Об этом сообщил в Facebook-паблике "COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних" глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

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Один из пользователей задал вопрос, который интересует привитых от ковида: что будет с личным сертификатом после обозначенного ранее срока действия в шесть месяцев – станет ли он недействительным, будет ли автоматически продлен или Минздрав предложит привиться для обновления сертификата третьей (бустерной) дозой?

"Будет опция сгенерировать новый сертификат. Решение уже есть", – написал в группе глава НТГЭИ.

Выше – вопрос пользователя о сертификате

Выше – ответ чиновника о сертификате

Как быть с бумажным вариантом сертификата, он не уточнил, как и не ответил пока на вопрос, разрешит ли Минздрав "через полгода привиться другой вакциной", если кто-то пожелает.

Ситуация с коронавирусом, исследованиями о длительности и силе иммунитета против COVID-19 у переболевших и/или вакцинированных развивается, и по мере поступления новых данных будут обновляться и рекомендации с решениями правительств.

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С 21 августа 2021 года в Дія можно получить как внутренний, так и внешний электронный COVID-сертификат. Чтобы получить его, нужно в приложении нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат", далее нажать "Сгенерировать сертификат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи Дія.Підпис. По задумке, сертификаты действительны в течение 180 дней с момента получения. Их признали в ЕС.

Между тем, в соцсетях десятки пользователей жалуются разработчикам Дія и Минздраву на проблемы с получением сертификата на разных этапах процесса. Чат-бот Дія не дает связаться с оператором, а при попытке отправить электронное письмо с описанием проблемы выдает ошибку.

Евгений Пилипенко
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технологии вакцинация вакцина прививка сертификат приложение иммунитет QR-код Дія коронавирус COVID-19 Федор Лапий НТГЭИ
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