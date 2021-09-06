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В Таиланде испытали схему вакцинации CoronaVac плюс AstraZeneca: что вышло

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 13:39
В Таиланде испытали схему вакцинации CoronaVac плюс AstraZeneca: что вышло - Фото
Вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech (фото — LIGA.net)

У получивших две дозы вакцины AstraZeneca – более высокие уровни антител против S-белка коронавируса, чем у привитых CoronaVac. А схема "первая доза CoronaVac + вторая доза AstraZeneca" дает уровни, как после двух доз AstraZeneca. Это выяснили ученые в Таиланде, препринт выложен на medRxiv.

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У участников исследования из Бангкока, привитых CoronaVac (80 человек, средний возраст 42 года), интервал между дозами был три недели; у привитых AstraZeneca (80 человек, 48 лет) – около 10 недель; у людей со смешанной схемой (54 человека, 38 лет) – примерно четыре недели. Их показатели сравнивали с показателями выздоравливающих от COVID-19 пациентов (4-6 недель после появления симптомов).

Среднегеометрический титр антител среди вакцинированных CoronaVac был 96,4 единиц/миллилитр, что оказалось ненамного больше, чем среднее значение (78 Ед/мл) среди выздоравливающих после ковида.

Показатель среди вакцинированных CoronaVac+AstraZeneca – 797 Ед/мл. Он был сравним с таковым у вакцинированных двумя дозами AstraZeneca (818 Ед/мл).

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Ученые делают вывод, что смешанная схема CoronaVac+AstraZeneca "может обеспечить лучший антительный ответ, чем две дозы CoronaVac". В Таиланде она одобрена Минздравом с 12 июля. Такая стратегия рассматривается во Вьетнаме и Филиппинах, где также нехватка вакцин "и неуверенность в иммунной защите после CoronaVac".

Авторы считают, что комбинирование различных доступных вакцин против COVID-19 "может быть оправдано в развивающихся странах, где выбор вакцин и их поставки ограничены".

Они подчеркнули, что не определяли конкретно нейтрализующие антитела, не оценивали Т-клеточные ответы и не определяли эффективность такой схемы иммунизации.

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Евгений Пилипенко
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