В Китае проверили антитела после CoronaVac: что выяснили о них, интервале и третьей дозе

Антитела после вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech у большинства привитых против коронавируса снижаются ниже "ключевого порогового уровня" примерно через полгода после второй дозы, но третья доза резко их наращивает. Об этом в препринте исследования фазы II пишут китайские ученые.

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За "порог" взят среднегеометрический титр в районе 8,0.

Биологи брали образцы крови у 150 разбитых на разные группы здоровых взрослых от 18 до 59 лет и определяли титры нейтрализующих коронавирус SARS-CoV-2 антител.

Выяснилось, что чем больше интервал между дозами, тем выше и/или устойчивее титры антител. Через шесть месяцев после иммунизации 16,9% и 35,2% участников, получивших две дозы с интервалом 14 и 28 дней соответственно, все еще имели уровень таких антител выше "порога".

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Когда 540 участникам давали третью дозу "коронавака" через 6-8 месяцев после второй, уровни нейтрализующих антител спустя 28 дней после "усилителя" вырастали примерно в 3-5 раз по сравнению с уровнями, наблюдавшимися через 28 дней после второй дозы: до среднегеометрических титров в районе 140.

Частота отдельных побочных реакций в течение 28 дней после третьей дозы: открыть таблицу.

Защиту от заражения коронавирусом и развития ковида обеспечивают не только антитела, но и клеточный иммунитет, который также наращивается после CoronaVac и других вакцин. Споры о роли клеточного иммунитета при SARS-CoV-2 – от "незначительной" до "основной" – продолжаются.

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Евгений Пилипенко

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