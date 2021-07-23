Даже первая доза вакцин от Moderna, Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca не ранее чем через две недели эффективно предотвращает усугубление дельта-ковида до госпитализации и смерти. Об этом говорится в препринте исследования канадских ученых о протективности вакцин среди местного населения.

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В анализ были включены 69 533 человека с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 с декабря 2020 по май 2021 года в Онтарио, Канада. Из них 28 705 пациентов были с "обычным" коронавирусом, а 40 828 – с мутантными штаммами (альфа, бета, гамма и дельта).

Реальные данные из Канады показали такую эффективность после одной дозы в предотвращении госпитализации/смерти с дельтой (B.617.2, "индийский" штамм):

Spikevax (Moderna) – 96%;

Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 88%;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 78%.

И в предотвращении любых симптомов дельта-ковида:

Spikevax (Moderna) – 72%;

Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 67%;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 56%.

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Спустя неделю после двух доз Comirnaty защита от тяжелого/смертельного дельта-ковида выросла до 87%.

Времени данного конкретного наблюдения было недостаточно, чтобы оценить в этом плане эффективность Vaxzevria после двух доз.

Евгений Пилипенко

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