Коронавирус | Как одна доза Moderna, AstraZeneca и Pfizer защищает от госпитализации и смерти с дельтой
Даже первая доза вакцин от Moderna, Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca не ранее чем через две недели эффективно предотвращает усугубление дельта-ковида до госпитализации и смерти. Об этом говорится в препринте исследования канадских ученых о протективности вакцин среди местного населения.
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В анализ были включены 69 533 человека с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 с декабря 2020 по май 2021 года в Онтарио, Канада. Из них 28 705 пациентов были с "обычным" коронавирусом, а 40 828 – с мутантными штаммами (альфа, бета, гамма и дельта).
Реальные данные из Канады показали такую эффективность после одной дозы в предотвращении госпитализации/смерти с дельтой (B.617.2, "индийский" штамм):
Spikevax (Moderna) – 96%;
Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 88%;
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 78%.
И в предотвращении любых симптомов дельта-ковида:
Spikevax (Moderna) – 72%;
Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 67%;
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 56%.
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Спустя неделю после двух доз Comirnaty защита от тяжелого/смертельного дельта-ковида выросла до 87%.
Времени данного конкретного наблюдения было недостаточно, чтобы оценить в этом плане эффективность Vaxzevria после двух доз.
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