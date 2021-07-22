Медицина | Вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "дельты" с симптомами – исследование
Различия в эффективности вакцин Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech против дельта-штамма коронавируса (B.1.617.2, "индийский") по сравнению с альфой (B.1.1.7, "британский") после двудозного курса незначительны. Об этом говорится в исследовании британских медиков, которое опубликовал журнал NEJM.
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За период исследования альфа была обнаружена в 14 837 образцах, дельта – в 4272. Использованы две схемы исследования. Абсолютные различия в эффективности вакцин были более заметны после первой дозы, что подтверждает: нужно максимально привить двумя дозами уязвимые группы людей.
Оценивалась эффективность в предотвращении COVID-19 с симптомами. Вот сравнение вакцин после:
→ первой дозы:
"Пфайзер" – 48,7% против альфы и 30,7% – против дельты;
"Астразенека" – такие же показатели.
→ второй дозы:
"Пфайзер" – 93,7% против альфы и 88% – против дельты;
"Астразенека" – 74,5% против альфы и 67% – против дельты.
Ранее британское здравоохранение давало предварительные цифры: что две дозы AstraZeneca эффективны против дельты на 60%, и 66% против альфы, а также что одна доза любой из этих вакцин на 33% эффективна против симптомов от дельты.
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Ученые также подробно описали все ограничения исследования, в том числе, например, то, что более молодые группы (медики) с большей вероятностью получили "пфайзер", а люди в группах клинического риска – "астразенеку".
"В целом мы обнаружили высокий уровень эффективности вакцин против симптомов от дельты после двух доз, причем оценки были лишь незначительно ниже оценок против альфы. Количество случаев и периодов наблюдения пока недостаточны для оценки эффективности против тяжелых заболеваний, включая госпитализацию и смерть", – подчеркнули авторы.
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