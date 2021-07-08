Вакцина CoviShield не защитила от заражения 19% привитых медиков в одной из больниц Индии

Из Индии, где весной 2021 года впервые обнаружили более заразный дельта-штамм коронавируса, пришли данные о том, как инфекция "пробивает" защиту после двух доз вакцины CoviShield (Oxford-AstraZeneca): заразились почти 19% полностью привитых сотрудников одного медцентра. Препринт исследования по персоналу урологической больницы в Надиаде выложен на medRxiv.

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Из 461 привитого участника исследования 86 заразились коронавирусом в среднем через 38 суток (от 14 до 70 суток) после вакцинации второй дозой. Все были вакцинированы до прихода в марте волны дельта-штамма.

По степени тяжести протекания заболевания пациентов разбили на пять групп:

а) бессимптомные/предсимптомные лишь позитивным ПЦР-тестом;

б) легко болеющие (среди симптомов может быть лихорадка, кашель, боль в горле, недомогание, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота, диарея, потеря вкуса и обоняния, но без одышки или аномалий на КТ легких;

в) умеренно болеющие (есть признаки заболевания нижних дыхательных путей, сатурация ≥94%);

г) тяжело болеющие (сатурация <94%, частота дыхания >30 вдохов/мин или наличие инфильтрата в легких >50%);

д) критическое заболевание (дыхательная недостаточность, септический шок и/или полиорганная недостаточность).

Из 86 заболевших течение ковида было легким у 69 (80,2%), умеренным – у 10 (11,6%), тяжелым – у 6 (7%) и критическим – у 1 (1,16%). Из них 10 пациентам (11,2%) потребовалась госпитализация, а двое из них попали в реанимацию (один умер).

Почти у 20% участников исследования умеренное, тяжелое или критическое течение болезни возникло даже после двух доз вакцины (медики добавили, что это намного меньше 37,5% в довакцинальной группе).

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Авторы подчеркивают, что медики – в зоне риска, они чаще многих обычных людей сталкиваются с инфицированными и, вероятно, получают большую "дозу" вируса при заражении.

Ни у кого из участников исследования не было каких-либо значительных побочных эффектов после введения вакцины.

Также медики напоминают, что их исследование может быть не самым показательным из-за различных ограничений (один центр, малая выборка, отсутствие данных по вариантам вируса, коморбидность, прочее). Они добавили, что ни одна вакцина не гарантирует 100% результат, особенно в условиях появления вариантов вируса, которые могут частично снижать эффективность вакцинального или приобретенного после болезни иммунного ответа.

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Евгений Пилипенко

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