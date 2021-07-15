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Ляшко просит старших украинцев привиться от COVID-19, иначе возможен очередной локдаун

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2021, 09:23
Ляшко просит старших украинцев привиться от COVID-19, иначе возможен очередной локдаун - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Осенний локдаун из-за прогнозируемой новой волны коронавируса не исключен, если сейчас приоритетно и быстро не будут привиты самые уязвимые группы – и пойдет вспышка инфекции. Об этом РБК-Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы не исключаем этого", – ответил он на вопрос о возможности нового локдауна.

Однако, добавил глава Минздрава, у украинцев есть возможность избежать нового ужесточения карантинных мер. Для этого, говорит министр, людям нужно убедить своих родителей, дедушек и бабушек пойти срочно привиться против COVID-19, а также самим пройти двухдозный курс.

"Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", – сообщил он расчеты эпидемиологов.

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Ляшко подчеркнул: если в Украине будут защищены вакцинацией приоритетные группы (старшие и другие уязвимые граждане), "мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала".

По состоянию на середину июля, добавил он, существующие карантинные ограничения "адекватны эпидситуации". "Но постановление о карантине у нас в силе", – предостерег министр.

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Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко прогноз волна Дельта карантин коронавирус COVID-19 локдаун
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