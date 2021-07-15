Ляшко просит старших украинцев привиться от COVID-19, иначе возможен очередной локдаун
Осенний локдаун из-за прогнозируемой новой волны коронавируса не исключен, если сейчас приоритетно и быстро не будут привиты самые уязвимые группы – и пойдет вспышка инфекции. Об этом РБК-Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы не исключаем этого", – ответил он на вопрос о возможности нового локдауна.
Однако, добавил глава Минздрава, у украинцев есть возможность избежать нового ужесточения карантинных мер. Для этого, говорит министр, людям нужно убедить своих родителей, дедушек и бабушек пойти срочно привиться против COVID-19, а также самим пройти двухдозный курс.
"Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", – сообщил он расчеты эпидемиологов.
Читайте также: Под Харьковом испортилось более 9000 доз вакцины Pfizer
Ляшко подчеркнул: если в Украине будут защищены вакцинацией приоритетные группы (старшие и другие уязвимые граждане), "мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала".
По состоянию на середину июля, добавил он, существующие карантинные ограничения "адекватны эпидситуации". "Но постановление о карантине у нас в силе", – предостерег министр.
- На середину июля 2021-го в Украине ввели всего 3,5 млн доз вакцины от коронавируса. Так произошло из-за отсутствия обширной агиткампании в национальном масштабе перед началом вакцинации и в ее начале. Сейчас привито очень мало, чтобы избежать угроз от новой волны.
- Весенний транспортный локдаун 2021 года обошелся киевлянам в $3 млн.
- Кроме того, в весенний локдаун закрылось 14% ресторанов в Украине, а за год – почти половина.
- СНБО призывает ускорить вакцинацию в Украине на фоне распространения в мире дельта-штамма. Ляшко говорит, что вакцинированные защищены от него.
- В Таиланде проверили антитела после CoronaVac против штаммов коронавируса.
Читайте также: На британском авианосце вспышка коронавируса среди привитых моряков: что с ними
Комментарии