Ляшко просит старших украинцев привиться от COVID-19, иначе возможен очередной локдаун

Осенний локдаун из-за прогнозируемой новой волны коронавируса не исключен, если сейчас приоритетно и быстро не будут привиты самые уязвимые группы – и пойдет вспышка инфекции. Об этом РБК-Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы не исключаем этого", – ответил он на вопрос о возможности нового локдауна.

Однако, добавил глава Минздрава, у украинцев есть возможность избежать нового ужесточения карантинных мер. Для этого, говорит министр, людям нужно убедить своих родителей, дедушек и бабушек пойти срочно привиться против COVID-19, а также самим пройти двухдозный курс.

"Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", – сообщил он расчеты эпидемиологов.

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Ляшко подчеркнул: если в Украине будут защищены вакцинацией приоритетные группы (старшие и другие уязвимые граждане), "мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала".

По состоянию на середину июля, добавил он, существующие карантинные ограничения "адекватны эпидситуации". "Но постановление о карантине у нас в силе", – предостерег министр.

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Евгений Пилипенко

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