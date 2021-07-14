На британском авианосце вспышка коронавируса среди привитых моряков: что с ними
На флагмане Королевского флота Британии авианосце HMS Queen Elizabeth вспышка коронавируса: несмотря на полностью привитый экипаж, зарегистрировано около 100 случаев. Об этом пишет служба BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сколько членов экипажа на борту, не сообщается. По данным Королевского флота, штатно в командном составе авианосца – 60 членов, личного состава – 600 моряков, авиаперсонала – еще 900 человек.
По данным главы Минобороны страны Бена Уоллеса, экипаж получил две дозы антикоронавирусной вакцины, а потому "вспышка находится под контролем" и никак не повлияет на выполнение задач. Когда прошла вакцинация и каким препаратом, не уточняется.
В Британии используют преимущественно три вакцины против COVID-19: "родную" от Oxford-AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, а также Spikevax от Moderna.
Ничего не сообщается о том, какие симптомы у заразившихся и есть ли они вообще. Как отмечает источник, вспышку обнаружили, "делая плановое ПЦР-тестирование", то есть по меньшей мере предполагается, что многие случаи были бессимптомными.
Читайте также: Турки показали отчет об эффективности вакцины CoronaVac
От вспышки пострадали также экипажи и нескольких других сопровождающих кораблей.
Морякам предписали носить маски и соблюдать соцдистанцию. С 19 июля в Британии, несмотря на волну дельта-штамма, снимаются почти все ограничения. В стране многие переболели в прошлых волнах и еще больше были привиты, особенно уязвимые группы, поэтому число тяжелых случаев там минимально, если сравнивать с осенне-зимней волной.
HMS Queen Elizabeth в мае отправился из Портсмута в 28-недельное "мировое турне" длинной свыше 48 000 км с остановками в Сингапуре, Индии, Южной Корее и Японии. Авианосец возглавил международную ударную группу общей численностью около 3700 человек. Сейчас флотилия в Индийском океане.
- 13 июля 2021-го СМИ дали слова эксперта ВОЗ, что лучше не смешивать вакцины. Что она реально имела в виду.
- Украина примет участие в тестировании израильской вакцины против COVID-19.
- В инструкцию к вакцине J&J от ковида внесли предупреждение об аутоиммунном заболевании.
- Таиланд будет давать Moderna привитым CoronaVac: данные об эффективности китайской вакцины.
- Вакцина CoviShield не защитила от болезни 19% привитых медиков в одной из больниц Индии.
Читайте также: ЕС не спешит со "Спутником V". Есть вопросы к безопасности – связаны с коровьим бешенством
Комментарии