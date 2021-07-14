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На британском авианосце вспышка коронавируса среди привитых моряков: что с ними

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 14:26
На британском авианосце вспышка коронавируса среди привитых моряков: что с ними - Фото
Авианосец HMS Queen Elizabeth (фото — Royal Navy)

На флагмане Королевского флота Британии авианосце HMS Queen Elizabeth вспышка коронавируса: несмотря на полностью привитый экипаж, зарегистрировано около 100 случаев. Об этом пишет служба BBC.

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Сколько членов экипажа на борту, не сообщается. По данным Королевского флота, штатно в командном составе авианосца – 60 членов, личного состава – 600 моряков, авиаперсонала – еще 900 человек.

По данным главы Минобороны страны Бена Уоллеса, экипаж получил две дозы антикоронавирусной вакцины, а потому "вспышка находится под контролем" и никак не повлияет на выполнение задач. Когда прошла вакцинация и каким препаратом, не уточняется.

В Британии используют преимущественно три вакцины против COVID-19: "родную" от Oxford-AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, а также Spikevax от Moderna.

Ничего не сообщается о том, какие симптомы у заразившихся и есть ли они вообще. Как отмечает источник, вспышку обнаружили, "делая плановое ПЦР-тестирование", то есть по меньшей мере предполагается, что многие случаи были бессимптомными.

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От вспышки пострадали также экипажи и нескольких других сопровождающих кораблей.

Морякам предписали носить маски и соблюдать соцдистанцию. С 19 июля в Британии, несмотря на волну дельта-штамма, снимаются почти все ограничения. В стране многие переболели в прошлых волнах и еще больше были привиты, особенно уязвимые группы, поэтому число тяжелых случаев там минимально, если сравнивать с осенне-зимней волной.

СПРАВКА. Ни одна вакцина от COVID-19, по крайней мере первого поколения, не дает 100% гарантию защиты от болезни и, тем более, инфицирования. Все одобренные ВОЗ антиковидные вакцины в значительной мере защищают привитых от получения средних, тяжелых, критических симптомов COVID-19, госпитализации и смерти от болезни. Однако о полной защите речь не идет: это невозможно чисто статистически, особенно при появлении штаммов, частично ускользающих от вакцинального иммунитета и иммунитета ранее переболевших.

HMS Queen Elizabeth в мае отправился из Портсмута в 28-недельное "мировое турне" длинной свыше 48 000 км с остановками в Сингапуре, Индии, Южной Корее и Японии. Авианосец возглавил международную ударную группу общей численностью около 3700 человек. Сейчас флотилия в Индийском океане.

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Евгений Пилипенко
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