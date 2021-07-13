Украина примет участие в тестировании израильской вакцины против COVID-19

Вакцина Brilife против COVID-19, разработанная израильской компанией NRx Pharmaceuticals, будет протестирована в Израиле, Грузии и Украине. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.

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Израильский институт биологических исследований (IIBR), работающий под управлением минобороны, подписал меморандум о взаимопонимании с NRx Pharmaceuticals о завершении клинических испытаний ее вакцины COVID-19.

NRx Pharmaceuticals отправит Brilife на третий этап клинических испытаний. Тестирование будет проводиться на десятках тысяч добровольцев в Грузии, Украине и Израиле. Затем фармацевтическая компания будет контролировать коммерциализацию вакцины.

"Поскольку вакцины против COVID первого поколения все чаще сталкиваются с проблемой быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро масштабироваться и иметь низкую себестоимость", – сказал директор NRx Хаим Гурвиц.

В декабре IIBR успешно завершил первый этап испытаний и приступил ко второму этапу, который продолжается.

В июне 2020 года израильские биотехнологи сообщили об успешном создании и доклинических испытаниях вакцины VSV-∆G-spike (он же BriLife, он же IIBR-10), который состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV). Последний доставляет в клетки ген, кодирующий S-белок коронавируса, и тем самым происходит "тренировка" иммунитета.

В апреле 2021-го посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях.

Наталия Медведева

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