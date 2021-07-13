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Медицина | СМИ дали слова эксперта ВОЗ, что "лучше не смешивать вакцины". Что она реально имела ввиду

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 10:05
СМИ дали слова эксперта ВОЗ, что
Сумья Сваминатан (фото - ЕРА)

Некоторые СМИ неверно расставили акценты в заявлении главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумьи Сваминатан на брифинге о смешанных схемах иммунизации против коронавируса вакцинами разных производителей. О путанице сообщила в Twitter сама эксперт.

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Вчера Reuters и некоторые другие топ-СМИ дали с брифинга новость с заголовком, что "ВОЗ предостерегает от смешивания и сочетания вакцин против COVID-19", и привели ее цитату: "Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и сочетания".

Сама она пояснила в микроблоге, что имела ввиду, что граждане не должны сами решать, что "первую дозу получу такую, вторую – другим препаратом, а затем, может, и третью каким-то", – решения о сочетании биопрепаратов могут принимать только органы здравоохранения на основе имеющихся научных/клинических данных. Сейчас они постепенно накапливаются.

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Сваминатан добавила на брифинге, что "в странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозы".

Эксперт ВОЗ перепостила у себя в Twitter сообщение профессора медицины Менаки Паи из Канады, которая заметила некорректную подачу информации СМИ, которых, вероятно, запутали в том числе нечеткие формулировки от самой Сваминатан.

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"Такие заголовки вводят в заблуждение. Д-р Сумья из ВОЗ предостерегала людей от "покупок вакцины" вне правил общественного здравоохранения (и, в некоторых случаях, получения 3-й и 4-й дозы самостоятельно). Она не говорила, что вакцинальная политика отдельных стран "опасна". Выдергивая цитаты из контекста и не давая никакого фона, СМИ с такими заголовками-кликбейтами наносят огромный вред", – пишет Паи.

Она подчеркнула: есть огромный массив научных данных о вакцинах и мирового опыта смешанных схем иммунизации.

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Сваминатан подчеркнула на брифинге, что сейчас "ожидаются данные исследований о сочетании и смешивании различных вакцин: необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность" таких схем.

Медрегуляторы некоторых стран и регионов, например, в Онтарио (Канада), отреагировали на заявление Сваминатан: говорят, будут продолжать процесс вакцинации по гетерологическим схемам, потому что "это эффективно и безопасно".

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Евгений Пилипенко
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