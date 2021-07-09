Эксперты рекомендовали разрешить смешанную COVID-вакцинацию. МОЗ должен принять решение

Сегодня, 9 июля, национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) рекомендовала Минздраву разрешить смешанную вакцинацию против COVID-19. Теперь МОЗ должен принять или не принять эту рекомендацию. Протокол заседания НТГЭИ опубликован на сайте Центра общественного здоровья МОЗ.

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Эксперты подчеркивают, что исследования, касающиеся смешанных схем применения для одного человека вакцин против COVID-19 на разных платформах, продолжаются.

В то же время промежуточные результаты этих исследований говорят о приемлемой безопасности смешивания вакцин.

В частности, эксперты говорят о взаимозаменяемости вакцин на платформе мРНК разных производителей (Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna)). То есть в курсе вакцинации можно делать одну прививку Comirnaty, а вторую – Spikevax. Интервал между первой и второй дозами должен составлять 28 дней.

Кроме того, в НТГЭИ заявили, что при возникновении непреодолимых обстоятельств для вакцинации одного человека можно совмещать вакцины на векторной и мРНК платформах. То есть после первой дозы препаратом AstraZeneca, вторую можно сделать вакциной от Pfizer или Moderna.

Непреодолимыми обстоятельствами эксперты назвали серьезные побочные реакции на введение первой дозы вакцины (тромбоз вен или артерий с тромбоцитопенией), а также невозможность провести вторую прививку вакциной, которая была использована для первой вакцинации.

При использовании схемы AstraZeneca – Pfizer/Moderna интервал между первой и второй дозами должен составлять 12 недель.

"Лица, которые получили две дозы вакцинами по смешанной схеме (первая доза – векторная, вторая – мРНК), разрешенными в Украине к использованию или одобренными ВОЗ для экстренного применения, считаются полностью иммунизированными", – говорится в рекомендациях экспертов.

Смешанные схемы вакцинации против COVID-19 можно будет применять, после того как Минздрав одобрит эту рекомендацию НТГЭИ.

Исследования в Испании и Великобритании показали, что комбинирование AstraZeneca и Pfizer было безопасно и эффективно для предотвращения COVID-19.

Канада советует комбинировать вакцины: после AstraZeneca колоть Pfizer или Moderna.

Европейский регулятор положительно оценил ранние данные о безопасности и эффективности смешивания вакцин против коронавируса.

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Наталия Медведева

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