Смешивание вакцин от COVID-19. Регулятор ЕС по лекарствам позитивно оценил первые данные

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) положительно оценило ранние данные о безопасности и эффективности смешивания вакцин против коронавируса. Об этом сообщает Politico.

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Как заявили в EMA, есть веские научные основания предполагать, что смешивание вакцин против COVID-19 безопасно и эффективно.

Такой вывод обусловлен тем, что все одобренные вакцины от коронавируса работают одинаково – стимулируя иммунный ответ на вирусный спайковый белок.

Кроме того, как отметили в европейском регуляторе, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью.

Испания, Германия и Франция уже предложили вакцину BioNtech/Pfizer или Moderna в качестве второй дозы молодым людям, которые уже получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca.

В Великобритании проводятся испытания нескольких комбинаций вакцин против COVID-19. EMA заявило, что ожидает результатов этих продолжающихся испытаний и рассмотрит данные по мере их поступления.

"В настоящее время EMA не в состоянии дать какие-либо окончательные рекомендации по использованию разных вакцин против COVID-19 для двух доз", – заявило агентство, отметив при этом, что решения о том, как следует проводить вакцинацию, остаются прерогативой национального эксперта по вакцинации.

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Ученые провели несколько исследований по смешиванию разных вакцин.

Некоторые страны рассматривают возможность смешивания вакцин из-за нехватки поставок и для улучшения защиты.

Канадские провинции Онтарио и Квебек заявили, что планируют смешивать вакцины в ближайшем будущем на фоне неопределенности по поводу поставок вакцины Oxford-AstraZeneca и опасений по поводу редких тромбов.

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Наталия Медведева

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