Меркель получила смешанную вакцинацию от COVID-19: первая доза AstraZeneca, вторая Moderna
Канцлер Германии Ангела Меркель получила дозу препарата Moderna в качестве второй прививки от коронавируса. Первая доза, которую ввели Меркель, была Oxford-AstraZeneca. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официального представителя правительства.
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66-летняя канцлер была вакцинирован несколько дней назад после того, как в апреле получила дозу AstraZeneca.
После медленного начала вакцинация в Германии в последние недели ускорилась.
Первую дозу вакцины получила уже более половины населения страны.
Ученые провели несколько исследований по смешиванию разных вакцин.
Некоторые страны рассматривают возможность смешивания вакцин из-за нехватки поставок и для улучшения защиты.
Канадские провинции Онтарио и Квебек заявили, что планируют смешивать вакцины в ближайшем будущем на фоне неопределенности по поводу поставок вакцины Oxford-AstraZeneca и опасений по поводу редких тромбов.
- 16 апреля Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса.
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