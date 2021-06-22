UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Меркель получила смешанную вакцинацию от COVID-19: первая доза AstraZeneca, вторая Moderna

22.06.2021, 23:59
Меркель получила смешанную вакцинацию от COVID-19: первая доза AstraZeneca, вторая Moderna - Фото
Ангела Меркель (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT)

Канцлер Германии Ангела Меркель получила дозу препарата Moderna в качестве второй прививки от коронавируса. Первая доза, которую ввели Меркель, была Oxford-AstraZeneca. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официального представителя правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

66-летняя канцлер была вакцинирован несколько дней назад после того, как в апреле получила дозу AstraZeneca.

После медленного начала вакцинация в Германии в последние недели ускорилась.

Первую дозу вакцины получила уже более половины населения страны.

Ученые провели несколько исследований по смешиванию разных вакцин.

Некоторые страны рассматривают возможность смешивания вакцин из-за нехватки поставок и для улучшения защиты.

Канадские провинции Онтарио и Квебек заявили, что планируют смешивать вакцины в ближайшем будущем на фоне неопределенности по поводу поставок вакцины Oxford-AstraZeneca и опасений по поводу редких тромбов.

Читайте также: Немецкие ученые: смешанная вакцинация AstraZeneca–Pfizer эффективнее принятых схем

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация Ангела Меркель коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 