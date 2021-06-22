Меркель получила смешанную вакцинацию от COVID-19: первая доза AstraZeneca, вторая Moderna

Канцлер Германии Ангела Меркель получила дозу препарата Moderna в качестве второй прививки от коронавируса. Первая доза, которую ввели Меркель, была Oxford-AstraZeneca. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официального представителя правительства.

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66-летняя канцлер была вакцинирован несколько дней назад после того, как в апреле получила дозу AstraZeneca.

После медленного начала вакцинация в Германии в последние недели ускорилась.

Первую дозу вакцины получила уже более половины населения страны.

Ученые провели несколько исследований по смешиванию разных вакцин.

Некоторые страны рассматривают возможность смешивания вакцин из-за нехватки поставок и для улучшения защиты.

Канадские провинции Онтарио и Квебек заявили, что планируют смешивать вакцины в ближайшем будущем на фоне неопределенности по поводу поставок вакцины Oxford-AstraZeneca и опасений по поводу редких тромбов.

16 апреля Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса.

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Наталия Медведева

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