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Коронавирус. Как получить международное свидетельство о вакцинации – инструкция

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 14:15
Коронавирус. Как получить международное свидетельство о вакцинации – инструкция - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)

Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса могут получить все привитые двумя дозами прививки от COVID-19, которые зарегистрированы в Украине. Об этом сообщает в Telegram информационная медицинская система HELSI.ME.

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Чтобы получить международное свидетельство о вакцинации от коронавируса, нужно:

– получить две дозы вакцины;

– прийти к семейному врачу, с которым подписана декларация, с загранпаспортом (для заполнения сертификата на английском); 

– на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью медучреждения и собственной подписью у каждой из вакцин.

Отмечается, что если человек получает вторую дозу вакцины в медучреждении – свидетельство можно получить сразу.

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Марк Сировой
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вакцинация сертификат свидетельство коронавирус COVID-19
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