Коронавирус. Как получить международное свидетельство о вакцинации – инструкция

Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса могут получить все привитые двумя дозами прививки от COVID-19, которые зарегистрированы в Украине. Об этом сообщает в Telegram информационная медицинская система HELSI.ME.

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Чтобы получить международное свидетельство о вакцинации от коронавируса, нужно:

– получить две дозы вакцины;

– прийти к семейному врачу, с которым подписана декларация, с загранпаспортом (для заполнения сертификата на английском);

– на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью медучреждения и собственной подписью у каждой из вакцин.

Отмечается, что если человек получает вторую дозу вакцины в медучреждении – свидетельство можно получить сразу.

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На прошлой неделе открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев Нидерланды, Австрия и Эстония. Они признают все препараты, которыми прививают в Украине, в том числе CoronaVac и Covishield

C 1 июля начался бета-тест электронных сертификатов вакцинации от COVID-19 в приложении Дія.

2 июля Кабмин принял постановление, регулирующее внедрение COVID-сертификатов в Украине. Украина стала одной из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по созданию цифрового COVID-документа.

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Марк Сировой

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