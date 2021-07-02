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Эстония разрешила въезд украинцам, прошедшим полную вакцинацию от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 18:03
Эстония разрешила въезд украинцам, прошедшим полную вакцинацию от COVID-19 - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Эстонии разрешило въезд в страну гражданам Украины, полностью вакцинированным от коронавируса. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Для путешествий украинцев открылась Эстония – въезд разрешен при условии полной вакцинации", – говорится в сообщении главы МИД.

По информации на карте министерства, въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для людей, прибывающих из любых третьих стран (в том числе из Украины) без симптомов заболевания COVID-19, и которые прошли полный курс вакцинации.

Вакцины, которые официально используются в Украине, и сейчас признаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech / Pfizer), AztraZeneca / Vaxzevria / Covishield, CoronaVac).

После последней дозы вакцины должно пройти не больше года.

  • 1 июля восемь стран Евросоюза одобрили индийскую антикоронавирусную вакцину Covishield от Serum Institute of India для въезда путешественников. Эта вакцина используется в Украине.
  • В тот же день въезд для вакцинированных от коронавируса граждан Украины разрешили Австрия и Нидерланды.
Наталия Медведева
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