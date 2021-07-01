Восемь стран Евросоюза одобрили вакцину Covishield, которую применяют в Украине — СМИ

Восемь стран Евросоюза одобрили индийскую антикоронавирусную вакцину Covishield от Serum Institute of India для въезда путешественников. Эта вакцина используется в Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Covishield одобрили Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания, сообщают источники BBC. По информации МИД Нидерландов, эта страна также одобрила Covishield и CoronaVac.

Отдельно Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией для прибывающих путешественников, сообщили источники агентства.

По их словам, также Исландия и Швейцария одобрили Covishield для въезда.

Эту информацию опубликовали также индийские издания The Times of India и Hindustan Times.

Ранее Индия заявила, что не признает сертификат о вакцинации ЕС, пока блок не признает индийские вакцины Covishield и Covaxin.

Все вакцины, которые в настоящее время имеют право на "зеленый пропуск" в ЕС, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Covishield и Covaxin пока не получили такого одобрения. Вместе с тем эти вакцины одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время EMA одобрила только четыре вакцины – Comirnaty of Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzervria от AstraZeneca-Oxford и Johnson & Johnson's Janssen.

ЕС заявил, что цифровой сертификат не является предварительным условием для поездки, и отдельные государства-члены имеют возможность принимать вакцины, одобренные ВОЗ, такие как Covishield.

С 1 июля 2021 года иммунизированные одобренными регулятором ЕС (Европейским агентством по лекарственным средствам) вакцинами люди могут въезжать в этот блок и свободно перемещаться внутри него.

26 июня заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер заявил, что у Украины будет договоренность с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, с другими странами, например США и Израилем, придется договариваться отдельно.

29 июня руководство Serum Institute of India пообещало "на топ-уровне" решить проблему с непризнанием в ЕС прививочных сертификатов с вакциной Covishield.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.