UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь стран Евросоюза одобрили вакцину Covishield, которую применяют в Украине — СМИ

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 17:29
Восемь стран Евросоюза одобрили вакцину Covishield, которую применяют в Украине — СМИ - Фото
Вакцина CoviShield (фото – пресс-служба Киевской ОГА)

Восемь стран Евросоюза одобрили индийскую антикоронавирусную вакцину Covishield от Serum Institute of India для въезда путешественников. Эта вакцина используется в Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Covishield одобрили Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания, сообщают источники BBC. По информации МИД Нидерландов, эта страна также одобрила Covishield и CoronaVac.

Отдельно Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией для прибывающих путешественников, сообщили источники агентства.

По их словам, также Исландия и Швейцария одобрили Covishield для въезда.

Эту информацию опубликовали также индийские издания The Times of India и Hindustan Times.

Ранее Индия заявила, что не признает сертификат о вакцинации ЕС, пока блок не признает индийские вакцины Covishield и Covaxin.

Все вакцины, которые в настоящее время имеют право на "зеленый пропуск" в ЕС, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Covishield и Covaxin пока не получили такого одобрения. Вместе с тем эти вакцины одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время EMA одобрила только четыре вакцины – Comirnaty of Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzervria от AstraZeneca-Oxford и Johnson & Johnson's Janssen.

ЕС заявил, что цифровой сертификат не является предварительным условием для поездки, и отдельные государства-члены имеют возможность принимать вакцины, одобренные ВОЗ, такие как Covishield.

  • С 1 июля 2021 года иммунизированные одобренными регулятором ЕС (Европейским агентством по лекарственным средствам) вакцинами люди могут въезжать в этот блок и свободно перемещаться внутри него.
  • 26 июня заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер заявил, что у Украины будет договоренность с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, с другими странами, например США и Израилем, придется договариваться отдельно.
  • 29 июня руководство Serum Institute of India пообещало "на топ-уровне" решить проблему с непризнанием в ЕС прививочных сертификатов с вакциной Covishield. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС сертификат коронавирус COVISHIELD
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 