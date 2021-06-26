ЕС признает украинские паспорта вакцинации, с США и Израилем нужно говорить отдельно – МОЗ

У Украины будет договоренность с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, с другими странами, например США и Израилем, придется договариваться отдельно. Об этом в эфире Украина 24 рассказал заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в следующем месяце через приложение Дия будет запущена выдача сертификатов для людей, получивших две дозы вакцины. Дия при этом будет синхронизирована с системой E-Health.

На границе с ЕС нужно будет показать пограничнику QR-код. Он просканирует его и проверит наличие сертификата.

Параллельно продолжается разработка сертификатов для тех, кто переболел.

"С ЕС будет договоренность, мы есть во всех рабочих группах, мы уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другим странам, вне ЕС, нужно будет договариваться отдельно. И этот процесс уже идет, им занимается МИД", – сказал Кучер.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.