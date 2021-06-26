ЕС признает украинские паспорта вакцинации, с США и Израилем нужно говорить отдельно – МОЗ
У Украины будет договоренность с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, с другими странами, например США и Израилем, придется договариваться отдельно. Об этом в эфире Украина 24 рассказал заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.
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По его словам, в следующем месяце через приложение Дия будет запущена выдача сертификатов для людей, получивших две дозы вакцины. Дия при этом будет синхронизирована с системой E-Health.
На границе с ЕС нужно будет показать пограничнику QR-код. Он просканирует его и проверит наличие сертификата.
Параллельно продолжается разработка сертификатов для тех, кто переболел.
"С ЕС будет договоренность, мы есть во всех рабочих группах, мы уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другим странам, вне ЕС, нужно будет договариваться отдельно. И этот процесс уже идет, им занимается МИД", – сказал Кучер.
- 17 марта в ЕС определились с тремя видами COVID-паспортов и огласили требования к форме и содержанию. Позже начала появляться информация, что такие сертификаты введут с 15 июня и в них будет информация не только о вакцинации. Позже в ЕС раскрыли еще немного подробностей: уточнили, что это будет не проездной документ и действовать они будут до года.
- В Украине также разрабатывают ковидный сертификат – его могут запустить до 1 июля.
- 25 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов.
- 1 июня семь стран ЕС ввели электронные COVID-паспорта
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