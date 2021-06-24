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Вакцинированные защищены от дельта-штамма коронавируса – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 12:14
Вакцинированные защищены от дельта-штамма коронавируса – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: ЕРА)

Вакцинированные от COVID-19 люди защищены от более заразного дельта-штамма коронавируса, который также известен как "индийский штамм". Об этом заявил в эфире Украина 24 министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Вакцины работают. По исследованиям, которые у нас есть по некоторым вакцинам (в частности, по наиболее детальному исследованию в Великобритании), есть 93%, что у вакцинированных вирус не убегает от иммунного ответа. То есть вакцинированные люди защищены", – сказал Ляшко о дельта-штамме.

При этом он подчеркнул, что при вакцинации речь идет об облегчении течения болезни. "Когда человек вакцинирован, у него нет среднего и тяжелого течения болезни", – объяснил глава Минздрава.

Говоря о лечении заразившихся дельта-штаммом, Ляшко подчеркнул, что пока не изобретен в принципе препарат, который убивал бы конкретно коронавирус, а пациентам с COVID-19 оказывают симптоматическую терапию. 

"Есть определенные продвижения в этом направлении (по разработке препарата от COVID-19, – ред.). Я думаю, месяц-второй – что-то появится", – добавил он.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19 штамм дельта
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