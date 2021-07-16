Вакцины против COVID-19. Регуляторы США и ЕС обновили статистику возможных опасных побочек

По состоянию на 12 июля в США на 136 млн введенных доз антикоронавирусной вакцины Spikevax (от Moderna) зафиксировано всего два случая тромбоза с тромбоцитопенией (VITT) после укола, и ни одного – после 186 млн доз Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Об этом сообщили в американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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"По имеющимся данным, после вакцинации мРНК-прививками повышенного риска этого синдрома нет", – подчеркнули в ведомстве.

Между тем, случаев VITT больше после векторных вакцин, в частности используемого в США биопрепарата Janssen/Johnson & Johnson. На 12,8 млн введенных доз – 38 случаев. На конец мая на 8 млн доз было 28 случаев мозгового тромбоза (3 из них летальные).

"Женщины моложе 50 лет особенно должны знать о редком, но повышенном риске этого нежелательного явления. Существуют и другие вакцины против COVID-19, для которых этот риск не выявлен", – отметили в CDC.

ВАЖНО. Сообщения о нежелательных явлениях после вакцинации не обязательно означают, что проблему вызвала инъекция. CDC пишет: "Миллионы людей получили вакцины от COVID-19 в рамках самого тщательного мониторинга безопасности в истории". Кроме того, абсолютные числа "побочек" сейчас относительно велики из-за того, что экстренно прививают миллиарды людей. В статистику регуляторов попадают все нежелательные явления в определенный период после укола: как возможно связанные, так и не связанные с прививкой. Регуляторы регулярно публикуют данные о побочках, хотя "антивакцинаторы" уверены, что от людей "скрывают масштабы", и зачастую манипулируют числами статистики.

На конец июня в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) отметили 479 случаев VITT на 51,4 млн доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca), 100 из них закончились смертью. Там же зафиксирован 21 случай VITT на 7 млн доз Janssen, 4 из них летальные.

В ЕЭЗ замечено 9 случаев иммунной тромбоцитопении (без тромбоза) на 20 млн доз Spikevax, но там не было четкой причинно-следственной связи, и у пациентов также были другие факторы риска.

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В США отслеживают отчеты о синдроме Гийена-Барре у людей после Janssen. На 12,8 млн доз выявлено около 100 предварительных сообщений, в основном примерно через две недели после вакцинации и преимущественно у мужчин старше 50 лет.

В ЕЭЗ на 27 июня зафиксировали 227 случаев СГБ (на 20 июня там введено 51,4 млн доз "астразенеки"). Там же отмечено 15 случаев СГБ на 7 млн доз Janssen.

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США сообщили о 1047 случаях миокардита или перикардита после мРНК-вакцинации в возрасте 30 лет и младше, особенно мужского пола. С последующим наблюдением и изучением медкарт подтверждено 633 сообщения. "CDC изучают эти отчеты, чтобы оценить, есть ли связь с вакцинацией", – сообщили в ведомстве.

В ЕЭЗ на конец мая заметили 19 миокардитов и 19 перикардитов после Spikevax (на 20 млн доз), пятеро – либо преклонного возраста, либо с сопутствующими болезнями, – умерли. Также было 145 миокардитов и 138 перикардитов после Comirnaty (на 177 млн доз) – с таким же числом и характеристиками умерших.

На конец мая в ЕЭЗ зафиксировано 38 миокардитов и 47 перикардитов после "астразенеки"; на то время ее было введено 40 млн доз. И был 1 случай перикардита у привитого Janssen; миокардитов после этой вакцины на то время (2 млн доз) не замечено.

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В Европе (включая Британию) на 78 млн доз "астразенеки" в конце мая зафиксировано 6 случаев синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров в пределах четырех дней после укола. У троих пациентов его отмечали и до вакцины. Один умер. Отмечено 3 случая этого синдрома спустя два дня после укола Janssen, у одного отмечали и до дозы. Двое умерли. На 14 июля введено по миру более 18 млн доз Janssen.

Евгений Пилипенко

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