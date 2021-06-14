Уровень заболеваемости коронавирусом может вырасти осенью – Ляшко

Летом продолжится стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом, а осенью может быть потенциальный всплеск, прогнозируют в Министерстве здравоохранения. Об этом в интервью НВ заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, спад заболеваемости в летние месяцы – это характерная динамика для Украины и большинства стран мира.

"Сейчас эпицентр (заболеваемости – ред.), который был в Индии в предыдущие месяцы... перемещается в страны Южной Америки: "горят" Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация", – рассказал Ляшко.

Ляшко отметил, что если не будет дополнительных мутаций коронавируса, летом прогнозируется стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период.

9 июня ВОЗ заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15%.

10 июня Украина договорилась о признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 с первой страной ЕС.

Европарламент одобрил введение COVID-сертификатов с 1 июля.

Вчера, 13 июня, в Украине зафиксировали 420 новых заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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