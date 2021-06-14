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Уровень заболеваемости коронавирусом может вырасти осенью – Ляшко

14.06.2021, 17:15
Уровень заболеваемости коронавирусом может вырасти осенью – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Летом продолжится стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом, а осенью может быть потенциальный всплеск, прогнозируют в Министерстве здравоохранения. Об этом в интервью НВ заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, спад заболеваемости в летние месяцы – это характерная динамика для Украины и большинства стран мира.

"Сейчас эпицентр (заболеваемости – ред.), который был в Индии в предыдущие месяцы... перемещается в страны Южной Америки: "горят" Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация", – рассказал Ляшко.

Ляшко отметил, что если не будет дополнительных мутаций коронавируса, летом прогнозируется стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко заболеваемость коронавирус COVID-19
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