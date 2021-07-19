UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как CoviShield защитил от попадания "на кислород" и смерти при дельта-штамме: исследование

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 12:25
Как CoviShield защитил от попадания
Вакцина Covishield (фото - ЕРА)

Вакцины CoviShield (Oxford-AstraZeneca) и Covaxin "эффективно предотвращают" тяжелое течение COVID-19 и смерть от дельта-штамма коронавируса у тех, кто получил две дозы. Об этом пишут в препринте индийские ученые, которые провели исследование среди госпитализированных пациентов с ковидом в больницах Хайдарабада.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Были проверены исходы у 1161 пациента с ковидом (495 из них было после вакцинации и 666 – непривитые) между 24 апреля и 31 мая.

Расшифровка вирусного генома из проб показала, что у >90% пациентов в обеих группах был дельта-штамм (B.1.617.2, ранее назывался "индийским").

Уровень смертности был примерно на 50% ниже (2 случая на 132, 1,51%) у полностью вакцинированных с "прорывной" инфекцией, хотя смертность у лиц с одной дозой была аналогична показателям в невакцинированной группе (9 случаев на 269 или 3,35% против 23 случаев на 666 или 3,45%).

Очередь на вакцинацию в Индии (фото – ЕРА)

Тяжесть заболевания и потребность в искусственной вентиляции легких были значительно ниже в вакцинированной группе: 3,2% против 7,2% и 2,8% против 5,9% соответственно, несмотря на то, что привитые имели значительно более высокий возраст и другие факторы риска.

У вакцинированных были в ~10 раз выше уровни нейтрализующих антител, а также значительно снижен уровень ферритина и лактатдегидрогеназы по сравнению с невакцинированными.

"Наши результаты демонстрируют, что как CoviShield, так и Covaxin эффективны в предотвращении серьезности заболевания и смертности от варианта дельта у полностью вакцинированных госпитализированных пациентов", – резюмировали авторы.

Читайте также: Вакцина CoviShield не защитила от болезни 19% привитых медиков в одной из больниц Индии

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Индия исследование вакцинация вакцина прививка Дельта коронавирус COVID-19 штамм AstraZeneca COVAXIN COVISHIELD Oxford-AstraZeneca прорывная инфекция ферритин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 