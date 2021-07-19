Как CoviShield защитил от попадания "на кислород" и смерти при дельта-штамме: исследование

Вакцины CoviShield (Oxford-AstraZeneca) и Covaxin "эффективно предотвращают" тяжелое течение COVID-19 и смерть от дельта-штамма коронавируса у тех, кто получил две дозы. Об этом пишут в препринте индийские ученые, которые провели исследование среди госпитализированных пациентов с ковидом в больницах Хайдарабада.

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Были проверены исходы у 1161 пациента с ковидом (495 из них было после вакцинации и 666 – непривитые) между 24 апреля и 31 мая.

Расшифровка вирусного генома из проб показала, что у >90% пациентов в обеих группах был дельта-штамм (B.1.617.2, ранее назывался "индийским").

Уровень смертности был примерно на 50% ниже (2 случая на 132, 1,51%) у полностью вакцинированных с "прорывной" инфекцией, хотя смертность у лиц с одной дозой была аналогична показателям в невакцинированной группе (9 случаев на 269 или 3,35% против 23 случаев на 666 или 3,45%).

Тяжесть заболевания и потребность в искусственной вентиляции легких были значительно ниже в вакцинированной группе: 3,2% против 7,2% и 2,8% против 5,9% соответственно, несмотря на то, что привитые имели значительно более высокий возраст и другие факторы риска.

У вакцинированных были в ~10 раз выше уровни нейтрализующих антител, а также значительно снижен уровень ферритина и лактатдегидрогеназы по сравнению с невакцинированными.

"Наши результаты демонстрируют, что как CoviShield, так и Covaxin эффективны в предотвращении серьезности заболевания и смертности от варианта дельта у полностью вакцинированных госпитализированных пациентов", – резюмировали авторы.

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Евгений Пилипенко

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