В Бельгии остановили испытания вакцины "второго поколения" от коронавируса: есть проблемы

OSE Immunotherapeutics, компания-разработчик кандидатной вакцины "второго поколения" против коронавируса, объявила о приостановке фазы I клинических испытаний из-за непредвиденных побочных явлений и уведомила об этом органы здравоохранения Бельгии.

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Главный исследователь из Центра вакцинологии Гентского университета сообщил бельгийскому регулятору об "ограниченном количестве нежелательных явлений первой и второй степени, в частности, стойких узелках вокруг точек инъекций".

Создатели вакцины пишут, что у участников исследований не замечено системных симптомов, а эти узелки – подкожные и не болят, как нет воспаления, лихорадки или влияния на повседневную жизнь.

СПРАВКА. Большинство нынешних вакцин против ковида нацеливают иммунные ответы преимущественно против S-белка вируса. Французский CoVepiT "заточен" под выработку ответа на участки 11 белков вируса, у которых невысокая вероятность измениться от мутаций. Из-за этого, надеются создатели, вакцина будет эффективна против разных штаммов. Среди мишеней – S-, M-, N-белки и несколько неструктурных. По задумке авторов, главное – выработать долговременный Т-клеточный иммунитет.

"Из-за избыточной осторожности и по согласованию с независимым комитетом по мониторингу безопасности мы решили добровольно приостановить раздачу доз и оценить эволюцию этих узелков, прежде чем определить наилучший способ продвижения продукта и его целевую группу. Безопасность и благополучие пациентов в приоритете", – подчеркнули в OSE Immunotherapeutics.

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В компании отметили, что пауза не значит отказ от разработки, потому что "ценно иметь кандидатную вакцину, нацеленную на 11 белков и предназначенную для охвата всех первоначальных и новых вариантов SARS-CoV-2".

Такая неудача постигла компанию спустя три недели после заключения соглашения с Cenexi для производства клинических партий CoVepiT.

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Евгений Пилипенко

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