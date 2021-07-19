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Ляшко: В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 07:22
Ляшко: В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В ближайшее время Европейский Союз признает COVID-сертификаты с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac. Об этом в эфире канала Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он напомнил, что в конце апреля–начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения.

"Я говорил, что да, идет процесс – и в ближайшее время признает. Сегодня вакцина признана ВОЗ и разрешается", – отметил Ляшко.

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По его словам, подобный процесс сейчас идет и в ЕС.

"В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС, – ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин, – ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос рассмотрят – и все признанные ВОЗ вакцины позволят путешествовать по COVID-сертификату", – заявил Ляшко.

На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Ляшко повторил – в ближайшее время.

  • На 8 июля полностью вакцинированные CoronaVac украинцы могли ездить в 10 стран Европы, восемь из них являлись членами ЕС.
  • 15 июля ЕС внес Украину в перечень стран, для граждан которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в ЕС. В связи с этим решением въезд украинцам разрешили Германия, Дания и Бельгия.
  • Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson. Прививки CoronaVac находятся на рассмотрении в ЕМА.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19 CoronaVac COVID-сертификат EC
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