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Дания и Германия открывают границы для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 21:11
Дания и Германия открывают границы для украинцев - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Безвиз как в старые добрые времена", – написал он.

Министр уточнил, что въезд возможен в случае наличия свежего отрицательного теста и прохождения теста по прибытию.

Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешен беспрепятственный въезд на немецкую территорию. Об этом сообщается на сайте федерального министерства внутренних дел.

Начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию.

Справка. Лицо считается резидентом страны, если постоянно проживает там не менее шести последних месяцев.

15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.

Вадим Ребрина
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Германия дания дмитрий кулеба коронавирус
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