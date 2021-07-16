Дания и Германия открывают границы для украинцев
Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Безвиз как в старые добрые времена", – написал он.
Министр уточнил, что въезд возможен в случае наличия свежего отрицательного теста и прохождения теста по прибытию.
Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешен беспрепятственный въезд на немецкую территорию. Об этом сообщается на сайте федерального министерства внутренних дел.
Начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию.
15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
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