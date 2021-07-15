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Евросоюз открыл границы для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2021, 19:41
Евросоюз открыл границы для украинцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет ЕС обновил перечень стран, для граждан которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину. Об этом сообщается на сайте Совета.

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Украину добавили в список стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки в ЕС. Одновременно из этого списка исключили Руанду и Таиланд.

С 15 июля 2021 года государствам-членам ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

Албания

Армения

Австралия

Азербайджан

Босния и Герцеговина

Бруней-Даруссалам

Канада

Израиль

Япония

Иордания

Ливан

Черногория

Новая Зеландия

Катар

Молдова

Республика Северная Македония

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Южная Корея

Украина (новая)

Соединенные Штаты Америки

Китай, при условии подтверждения взаимности

Ограничения на поездки также рекомендовано постепенно отменить для особых административных районов Китая – Гонконга и Макао.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом для стран-участниц ЕС, но они не должны снимать ограничения на поездки для третьих стран, не включенных в перечень.

В МИД напомнили, что включение в "зеленый список" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС

Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные "зеленые перечни" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.

Сразу после принятия решения Совета ЕС глава МИД Дмитрий Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза о включении Украины в национальные "зеленые списки" и обновлении стандартов пересечения границы гражданами Украины.

Для отмены ограничений на въезд в ЕС для жителей третьих стран там в течение последних двух недель должно быть не больше 75 случаев заболевания на 100 000 жителей. Также принимается во внимание процесс вакцинации, общая тенденция распространения болезни, количество выполненных тестов и т.д.

  • 19 мая 2021 года в Еврокомиссии подтвердили, что Евросоюз откроет границы для полностью вакцинированных путешественников.
  • 1 июля Европейский совет внес 10 стран в список государств, жителям которых разрешен въезд. Среди них Армения, Азербайджан и Молдова.
Наталия Медведева
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