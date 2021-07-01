ЕС разрешил въезд жителям Азербайджана, Молдовы и еще восьми стран

Европейский совет внес 10 стран в список государств, жителям которых разрешен въезд с 1 июля. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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В список внесли Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Канаду, Иорданию, Черногорию, Катар, Молдову и Саудовскую Аравию.

В Совете ЕС также сообщили, что ограничения на поездки должны быть постепенно отменены для Гонконга, Макао, Косово и Тайваня.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.

Для отмены ограничений на въезд в ЕС для жителей третьих стран там в течение последних двух недель должно быть не больше 75 случаев заболевания на 100 000 жителей. Также принимается во внимание процесс вакцинации, общая тенденция распространения болезни, количество выполненных тестов и т.д.

Сегодня восемь стран Евросоюза одобрили индийскую антикоронавирусную вакцину Covishield от Serum Institute of India для въезда путешественников. Эта вакцина используется в Украине.

Вадим Ребрина

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