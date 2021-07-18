Вслед за Данией и Германией. Для украинцев открыла границы Бельгия: условия въезда

Бельгия открыла границы для украинцев. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Согласно карте, составленной МИД, украинцам для въезда в Бельгию необходимо иметь:

- документально подтверждение цели поездки (например, приглашение, бронь отеля и так далее), а также биометрический паспорт;

- подтверждение финансовой состоятельности;

- полис медстраховки, который признается на территории стран ЕС;

- заполненную форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 часов до прибытия в Бельгию – заполняется на каждого туриста старше 12 лет;

- сертификат о вакцинации/сертификат о выздоровлении/негативный ПЦР-тест.

15 июля 2021 года Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.

16 июля границы для украинцев открыли Германия и Дания.

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Дарья Мостовая

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