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Вакцинация. Англия и Нью-Йорк назвали цифры предотвращенных ковид-госпитализаций и смертей

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19.07.2021, 08:45
Вакцинация. Англия и Нью-Йорк назвали цифры предотвращенных ковид-госпитализаций и смертей - Фото
В Нью-Йорке в начале пандемии, апрель 2020 года (фото - ЕРА)

Массовая вакцинация от коронавируса предотвратила в Англии от 11 до 12,5 млн случаев инфекций, более 46 300 госпитализаций и от 35 200 до 38 600 смертей. Об этом говорится в обновленном отчете здравоохранения страны, составленном по данным эпиднадзора и матанализа.

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Авторы подчеркивают: эти числа, вероятно, занижены.

На 11 июля охват вакцинами от COVID-19 в Англии одной дозой достиг 62%, двумя – 47% взрослого населения. Там приоритетно вакцинировали в первую очередь самых уязвимых – старшие возраста и другие группы риска.

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Местные ученые высчитали, что около 91% взрослых в стране уже имеют антитела к "короне" (либо после инфекции, либо после вакцинации). Несмотря на сильнейшие волны ковида в Британии, из них только у 16% – антитела после инфекции.

Процент пассивно или активно иммунизированных среди молодежи от 17 до 29 лет (основная группа-движитель нынешней волны в стране) начал расти только в последние недели.

Нажмите графики ниже, чтобы увеличить их:

Сравнение смоделированных уровней инфекции и летальных случаев при вакцинации и без нее в Англии

Аналогичные позитивные новости пришли из Нью-Йорка.

Ученые из Йельского университета показали препринт анализа, по которому кампания вакцинации предотвратила в городе более 250 000 случаев инфекции, 44 000 госпитализаций и 8300 смертей от ковида в период с ее старта до 1 июля.

Смоделированные уровни летальных случаев при вакцинации и без нее в Нью-Йорке

"Примечательно, что быстрое развертывание вакцины подавило еще одну волну COVID-19, которая привела бы к устойчивому увеличению случаев заболевания, госпитализаций и смертей в течение весны, вызванных высокозаразными штаммами", – уточнили авторы.

Они подчеркнули, что несмотря на эти штаммы, в основном дельта-вариант, число случаев заболевания в городе снизилось с более чем 5500 в январе до менее 350 в июле.

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Евгений Пилипенко
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